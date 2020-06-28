العراق يعلن إعادة 195 مسافرا عالقا في ماليزيا
بغداد - أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، عن إعادة 195 مسافرا عالقا في ماليزيا.
وقال المُتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحّاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن سفارة العراق في ماليزيا سيرت الرحلة الاستثنائيّة الثالثة، وعلى متنها (195) مُسافِراً مُتوجّهة إلى بغداد تقل عراقيين كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
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