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بوتين يكشف عدد مرات خضوعه لفحوص كورونا

01:25 م الأحد 28 يونيو 2020
بوتين يكشف عدد مرات خضوعه لفحوص كورونا

فلاديمير بوتين

(وكالات):

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن كثافة خضوعه للفحوص الطبية بغية التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأكد بوتين، في مقابلة نشرت قناة "روسيا-1" جوانب منها، اليوم الأحد، أنه يخضع لفحص كورونا على أساس دوري، مرة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت نتائج الفحص سلبية: "نعم الحمد للرب".

وكان ثلاثة أعضاء في الحكومة الروسية، بينهم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قد أصيبوا بـ"كوريد-19" وتعافوا منه.

فلاديمير بوتين فيروس كورونا روسيا

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