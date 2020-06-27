بريطانيا تسجل 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

لندن - (أ ش أ):

أعلنت وزراة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، تسجيل 100 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات التي سجلتها المملكة المتحدة حتى الآن إلى 43 ألفا و514 حالة.

كما قالت الوزراة - في تغريدة عبر "تويتر" نقلتها صحيفة "الجادريان" البريطانية، اليوم /الجمعة/ - إنها سجلت 890 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 310 آلاف و250 إصابة.

وأشارت إلى أنها أجرت حتى التاسعة من صباح اليوم 9 ملايين و67 ألفا و577 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 155 ألفا و359 اختبارا أجري يوم أمس الجمعة 26 يونيو.

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بينما تحتل المركز الخامس عالميا من حيث عدد الإصابات.