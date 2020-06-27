باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ١٩٨٨٨٣ حالة
إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٩٨٨٨٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣١٣٨ حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٠٣٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٤ حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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