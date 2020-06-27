أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ١٩٨٨٨٣ حالة

07:46 ص السبت 27 يونيو 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ١٩٨٨٨٣ حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى ١٩٨٨٨٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ٣١٣٨ حالة إصابة جديدة.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٤٠٣٥ حالة، وذلك عقب تسجيل ٧٤ حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.​

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا حالات وفيات

الخبر التالى:

المعارضة التركية تحمل أردوغان مسؤولية التدهور الاقتصادي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السودان: توافقنا على تأجيل ملء خزان سد النهضة (تفاصيل)