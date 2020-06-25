إسبانيا تدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون يورو

رام الله - (د ب أ):

وقعت الحكومة الفلسطينية مع إسبانيا اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تحدد آفاق التعاون التنموي بين الجانبين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020 إلى 2024.

ووقع الاتفاقية عبر الانترنت وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ونظيرته الإسبانية ارناتشا جونزيلاس لايا بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وذكر بيان حكومي فلسطيني أن الاتفاقية تشمل دعم قطاع التشغيل خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، ودعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمبلغ خمسة مليون يورو سنويا.

وقال اشتية إن "الدعم الإسباني كالعديد من دول العالم يشكل رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة أن العالم يقف مع فلسطين ويساندها في بناء مؤسسات الدولة فيها، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن "القطاعات التي شملتها مذكرة التفاهم مهمة لنا في هذا الوقت، للتماشي مع خطط الحكومة في التنمية لهذه القطاعات".

وحث اشتية إسبانيا على أن تقود الاتحاد الأوروبي وتكسر الأمر الواقع، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وفرض عقوبات على إسرائيل في مواجهة مخطط الضم.

وفي ذات السياق، وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية دعم مع ألمانيا بقيمة ثلاثة مليون يورو لدعم قطاع المياه في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني جوناس بلوم.

وشكر اشتية ألمانيا على كل مساعدة تقدمه لفلسطين "لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي تحاول فيه إسرائيل هدم أركان الدولة الفلسطينية بالضم".

بدوره أكد الممثل الألماني لدى فلسطين كريستيان كلاجز بحسب البيان، على استمرار تقديم الدعم لفلسطين هذا العام، والأعوام القادمة، سواء من الحكومة الألمانية، أو بنك التنمية الألماني.