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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 9.4 مليون

09:16 ص الخميس 25 يونيو 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 9.4 مليون

إصابات كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 9.4 مليون حالة حتى صباح الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ تسعة ملايين و 430 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 7ر4 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 483 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند وبريطانيا وبيرو وتشيلي وإسبانيا وإيطاليا وإيران وفرنسا والمكسيك وباكستان وألمانيا وتركيا والسعودية.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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  • 58141

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  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

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