البنتاجون يعلن وفاة جندي أمريكي في الأردن
القاهرة - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وفاة جندي أمريكي في الأردن، كان يشارك في عملية "العزم الصلب".
وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الرسمي، إن "نيك برافو ريجولز (20 عاما) من لارغجو بفلوريدا توفي في الـ23 من يونيو 2020 في الأردن، خلال دعم عمليات في منطقة عمليات القيادة المركزية".
ولفت بيان الدفاع، الذي صدر الليلة الماضية، إلى أن الوفاة ليست ناجمة عن عمليات لها علاقة بالقتال، وأنه يجري التحقيق فيها.
وبينت الدفاع الأمريكية، وفقا لما نقلته شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن ريجولز كان يخدم في الكتيبة الثانية، بفوج مدفعية الدفاع الجوي الـ43، اللواء 11 التابع للجيش في فورت بليس بولاية تكساس.
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