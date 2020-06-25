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باكستان : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 192970 حالة

08:42 ص الخميس 25 يونيو 2020
باكستان : ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 192970 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في باكستان إلى 192 ألفا و970 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 ألاف و903 حالات.
وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة في إقليم (البنجاب) بلغت 71 ألفا و191 حالة، في حين وصل العدد في إقليم (السند) إلى 74070 حالة بينما سجل إقليم (بلوشستان) 9817 حالة.
وأعلنت سلطات إقليم (خيبر بختونخوا) تسجيل 23 ألفا و887 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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