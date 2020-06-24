أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

موريتانيا ترفع تعليق صلاة الجمعة بشروط

12:01 ص الأربعاء 24 يونيو 2020
موريتانيا ترفع تعليق صلاة الجمعة بشروط

ارشيفية

نواكشوط - (دب أ)

أعلنت السلطات الموريتانية، رفع التعليق الذي كان مفروضا على صلاة الجمعة، منذ أشهر تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الإسلامية نشر مساء اليوم الثلاثاء بأن "التشاور مع هيئة العلماء ووزارة الصحة أفضى إلى اتخاذ هذا القرار لكن بشروط منها إلزام المصلين بالتباعد ووضع الكمامات ونزع أفرشة المساجد وعدم الاكتظاظ في المساجد أثناء الصلاة".

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت قرارها بعد أن التزم الأئمة بالمساهمة في إلزام المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية .

ودعت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى الأخذ بفتوى العلماء وعدم حضور صلاة الجمعة نظرا لضعف المناعة لديهم.

وفيما له صلة ،أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة و58 حالة شفاء.

وقال مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة محمد محمود مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط إن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا بلغ 3292 منها 963 حالة شفاء و114 وفاة.

موريتانيا صلاة الجمعة فيروس كورونا نواكشوط

الخبر التالى:

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توضيح من متحدث الحكومة بشأن تصريحات مدبولي عن "تقصير الأطقم الطبية"