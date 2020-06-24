موريتانيا ترفع تعليق صلاة الجمعة بشروط

نواكشوط - (دب أ)

أعلنت السلطات الموريتانية، رفع التعليق الذي كان مفروضا على صلاة الجمعة، منذ أشهر تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الإسلامية نشر مساء اليوم الثلاثاء بأن "التشاور مع هيئة العلماء ووزارة الصحة أفضى إلى اتخاذ هذا القرار لكن بشروط منها إلزام المصلين بالتباعد ووضع الكمامات ونزع أفرشة المساجد وعدم الاكتظاظ في المساجد أثناء الصلاة".

وأوضحت الوزارة أنها اتخذت قرارها بعد أن التزم الأئمة بالمساهمة في إلزام المصلين باتباع الإجراءات الاحترازية الضرورية .

ودعت الوزارة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى الأخذ بفتوى العلماء وعدم حضور صلاة الجمعة نظرا لضعف المناعة لديهم.

وفيما له صلة ،أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 171 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة و58 حالة شفاء.

وقال مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة محمد محمود مساء اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط إن إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا بلغ 3292 منها 963 حالة شفاء و114 وفاة.