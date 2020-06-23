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السعودية تسجل 39 وفاة و3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:28 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
السعودية تسجل 39 وفاة و3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1346 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 164144 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 4710 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى109,885.

فيروس كورونا كوفيد 19 السعودية وزارة الصحة السعودية

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