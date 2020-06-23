جونز هوبكنز: لا إصابات جديدة بكورونا في فرنسا

باريس- (د ب أ):

ظل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عند 198 ألفا و278 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت باريس (05:30 بتوقيت جرينتش)، مع عدم تسجيل إصابات جديدة منذ نفس الوقت أمس الاثنين، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس بلغت 29,666 حالة، في حين تعافى 74,736 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بكورونا في فرنسا.