أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

337 حالة في 24 ساعة..إسرائيل تسجل أكبر إصابات يومية بكورونا منذ شهرين

10:14 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
337 حالة في 24 ساعة..إسرائيل تسجل أكبر إصابات يومية بكورونا منذ شهرين

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

سجلت إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء عن "المركز الوطني للمعلومات والمعرفة" التابع للجيش أن هذا العدد يمثل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ نهاية أبريل الماضي.

وإجمالا سجلت إسرائيل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا، و307 حالات وفاة.

وكان عدد الحالات التي لا تزال مصابة بالفيروس حتى صباح اليوم في إسرائيل بلغ 5075 حالة.

إسرائيل فيروس كورونا

الخبر التالى:

مسلمو سريلانكا يشتكون من حرق جثث موتاهم المصابين بـ"كوفيد-19"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 56809

    عدد المصابين

  • 15133

    عدد المتعافين

  • 2278

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9128663

    عدد المصابين

  • 4888837

    عدد المتعافين

  • 472235

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خلال ساعات.. اجتماع طارئ للحكومة وتوقعات برفع الحظر كاملا في هذا الموعد