337 حالة في 24 ساعة..إسرائيل تسجل أكبر إصابات يومية بكورونا منذ شهرين
تل أبيب- (د ب أ):
سجلت إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الثلاثاء عن "المركز الوطني للمعلومات والمعرفة" التابع للجيش أن هذا العدد يمثل أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ نهاية أبريل الماضي.
وإجمالا سجلت إسرائيل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا، و307 حالات وفاة.
وكان عدد الحالات التي لا تزال مصابة بالفيروس حتى صباح اليوم في إسرائيل بلغ 5075 حالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
56809
عدد المصابين
-
15133
عدد المتعافين
-
2278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9128663
عدد المصابين
-
4888837
عدد المتعافين
-
472235
عدد الوفيات
إعلان