بريطانيا تسجل 128 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 42 ألفا و589

لندن- (أ ش أ):

أعلنت وزراة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية اليوم السبت تسجيل 128 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات التي سجلتها المملكة المتحدة حتى الآن إلى 42 ألفا و589 وفاة.

وقالت الوزراة - في تغريدة عبر "تويتر" نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية - إنها سجلت 1295 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 303 آلاف و110 إصابات.

وأشارت إلى أنها أجرت حتى التاسعة من صباح اليوم 7 ملايين و714 ألفا و201 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 230 ألفا و550 اختبارا أجري يوم أمس الجمعة 19 يونيو.

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بينما تحتل المركز الخامس من حيث عدد الإصابات.