الصحة الفلسطينية: تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع عدد إصابات اليوم إلى 84

رام الله- أ ش أ

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس.

وذكر الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه بتسجيل الإصابات الـ51، ترتفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة.

وأشارت إلى أن مجمل الإصابات النشطة بلغ 357، محافظة القدس 38 حالة، ومحافظة رام الله والبيرة 6 حالات، ومحافظة بيت لحم 5 حالات، ومحافظة الخليل 258 حالة، ومحافظة قلقيلية 5 حالات، ومحافظة نابلس 23 حالة، ومحافظة طولكرم حالة واحدة، ومحافظة جنين 4 حالات، ومحافظة أريحا والأغوار حالتان، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 15 حالة.