أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

البرازيل تتجاوز مليون إصابة بكورونا وما يناهز ٥٠ ألف وفاة

12:37 ص السبت 20 يونيو 2020
البرازيل تتجاوز مليون إصابة بكورونا وما يناهز ٥٠ ألف وفاة

فيروس كورونا في البرازيل

وكالات:
ذكرت بيانات لوزارة الصحة أن البرازيل تجاوزت في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن البرازيل سجلت مليون و32913 ألف حالة إصابة مؤكدة مع 1206 حالات وفاة جديدة اليوم الجمعة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954 حالة.

البرازيل وزارة الصحة البرازيل فيروس كورونا أمريكا

الخبر التالى:

فيديو يتضمن انتهاكات ضد مهاجرين تونسيين في مركز إيطالي يثير غضبًا بتونس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8477948

    عدد المصابين

  • 4444418

    عدد المتعافين

  • 452225

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تحيل أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن