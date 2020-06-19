بوتين: استجبنا بالشكل المناسب لتهديد كورونا بفضل النهج الموحد
موسكو- (أ ش أ):
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده استجابت بالشكل المناسب لتهديد وباء كورونا المستجد بفضل النهج الموحد.
وقال بوتين - خلال اجتماعه مع ممثلين من مختلف قطاعات الاقتصاد التي واجهت عواقب الجائحة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "استجبنا بشكل مناسب لخطر الوباء وذلك بفضل جهود المجتمع الموحدة ونظام الرعاية الصحية والقطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، أعود وأكرر نحن تمكنا من الاستجابة بهذا الشكل، لأنه في اللحظة الحاسمة تمكنا من الاعتماد على قاعدتنا التكنولوجية والإنتاجية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، عن إنهاء العطلة العامة في عموم روسيا بتاريخ 11 مايو الماضي.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في وقت سابق، على أن تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في روسيا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد لا تزيد من عدد الحالات الجديدة بالمرض.
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