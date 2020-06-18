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كتاب بولتون: ترامب عرض مساعدة أردوغان لتفادي تحقيقات

11:15 ص الخميس 18 يونيو 2020
كتاب بولتون: ترامب عرض مساعدة أردوغان لتفادي تحقيقات

جون بولتون

وكالات:

ألقى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء على أن الأخير عرض مساعدة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تحقيقات كانت وزارة العدل الأمريكية تجريها.

وكتب بولتون في كتابه الجديد الذي حصلت سي إن إن على نسخة منه أنه وفي العام 2018 عرض ترامب مساعدة أردوغان في تحقيقات وزارة العدل حول بنك تركي له صلة بأردوغان وكان يشتبه بخرقه العقوبات الأمريكية على إيران.

وكتب بولتون أن ترامب قال لأردوغان: "سأهتم بالأمور" موضحا له بأن المدعين العامين في المقاطعة الجنوبية "ليسوا أناسه (مقربين منه) ولكنهم أناس أوباما" وأن المشكلة ستحل عندما يتم استبدالهم من قبل أناسه.

وأضاف أنه وعندما استلم ترامب من أردوغان مذكرة صادرة عن مؤسسة قانونية تمثل بنك "هالك بنك" قام بتصفحها سريعا قائلا إنه يؤمن بأن البنك بريء تماما من خرق العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل كتاب بولتون بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، تزعم فيها أن كتاب بولتون المكونة من 500 صفحة "مليئ بالمعلومات السرية"، وقال المدعون إن بولتون تراجع عن عملية التدقيق الجارية في البيت الأبيض للكتاب.

دونالد ترامب وزارة العدل الأمريكية رجب طيب أردوغان تركيا جون بولتون

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