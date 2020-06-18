كتاب بولتون عن ترامب : نتنياهو لم يفهم لما قاد كوشنر عملية السلام

وكالات:

تطرق جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى قضية عملية السلام التي يقودها، جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، قائلا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط".

جاء ذلك في كتاب بولتون المتوقع أن ينشر في الـ23 من يونيو الجاري والذي حصلت سي إن إن على نسخة منه، حيث قال إنه وقبل الانضمام إلى إدارة ترامب كان له حوار مع نتنياهو الذي تساءل عن دور كوشنر في تطوير خطة الشرق الأوسط.

وأوضح بولتون في كتابه أن نتنياهو "كان مترددا بتوكيل التوصل إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى كوشنر، الذي عرف نتنياهو عائلته على مدى سنوات، كان (نتنياهو) سياسيا بما فيه الكفاية بعدم معارضة الفكرة على الملأ، ولكن كالعديد من الناس في العالم، تساءل لماذا كوشنر سينجح في حين فشل أشخاص آخرون بالمهمة مثل كيسنجر.."

وتطرق بولتون في جانب آخر من كتابه إلى عملية صنع القرار بالإدارة الأمريكية، واصفا إياها بأنها أشبه بـ"عراك على طعام"، حيث قال إن الاجتماع الأسبوعي الذي يرأسه ترامب إما في قاعة روزفلت أو في المكتب البيضاوي كانت اشبه بعراك على الطعام في المدارس، عوضا عن أن تكون نقاشا حذرا لصنع قرار، دون الحصول على رأي الجهات المختصة لحل المشكلة أو معرفة ما هي الخيارات.