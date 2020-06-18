موسكو تسجل 49 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 49 وفاة جديدة في موسكو بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مقابل 48 حالة تم رصدها أول أمس الثلاثاء.

وأفاد مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في العاصمة الروسية ، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس - بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 49 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.

وأشار المركز إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات في العاصمة موسكو وصلت حتى الآن إلى 3 آلاف و483 شخصا.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن حوالي 210 آلاف إصابة مؤكدة، بينها 128 ألفا و385 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

يُذكر ان روسيا سجلت حتى أمس الأربعاء 553 ألفا و301 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7 آلاف و478 حالة وفاة .