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قطر تسجل حالتي وفاة و1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:51 م الأربعاء 17 يونيو 2020
قطر تسجل حالتي وفاة و1097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 82 وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1097 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 83,174 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1711 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 62172 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4302 شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 304801.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

فيروس كورونا كوفيد 19 قطر

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