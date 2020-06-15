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وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون الثنائي والوضع في ليبيا

10:36 م الإثنين 15 يونيو 2020
وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون الثنائي والوضع في ليبيا

مآذن تونس

تونس - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الريفي، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، سٌبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لوزارة الخارجية التونسية، أنه جرى خلال الاتصال، التطرق إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا.

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