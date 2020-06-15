بريطانيا: يمكن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل

لندن 15 حزيران/يونيو(د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مبدئي بحلول نهاية الشهر المقبل بشأن علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من عضويته.

وقال جونسون خلال مقابلة تلفزيونية بعد مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء الاتحاد الأوروبي: "لا نرى أي سبب يمنع من اتمام ذلك في يوليو".

وأوضح جونسون: "لا أعتقد أننا في الواقع على مسافة بعيدة عن بعضنا البعض، ولكن ما نحتاجه الآن هو رؤية القليل من الحيوية في المفاوضات"، مضيفا أنه لا يخطط لرؤية المفاوضات تستمر حتى الخريف أو الشتاء، "كما أعتقد أنهم ربما يريدون ذلك في بروكسل".