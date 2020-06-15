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الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده " لتكثيف" المباحثات مع لندن بشأن العلاقات المستقبلية

01:52 م الإثنين 15 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده " لتكثيف" المباحثات مع لندن بشأن العلاقات المستقبلية

أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب ا):
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لان قبل فترة قصيرة من لقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الاتحاد الأرووبي " على استعداد لتكثيف" المباحثات مع بريطانيا بشأن العلاقات المستقبلية بينهما خلال الأشهر المقبلة.
وكتبت فون دير لاين تغريدة قالت فيها " نحن متاحون على مدار الساعة يوميا"، مضيفة" لنضخ زخما جديدا للمفاوضات".

أورزولا فون دير لان بروكسل الاتحاد الأوروبي

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