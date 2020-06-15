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موسكو تسقط 45 طائرة مسيرة للجماعات المسلحة في سوريا

10:04 ص الإثنين 15 يونيو 2020
موسكو تسقط 45 طائرة مسيرة للجماعات المسلحة في سوريا

أرشفية

موسكو - أ ش أ
أعلن رئيس الدفاع الجوي في القوات البرية الروسية، ألكسندر ليونوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز " تور" في سوريا أسقطت أكثر من 45 طائرة مسيرة للمسلحين.
وقال ليونوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي": "منذ بداية مهمة المناوبة القتالية لمركبات منظومة "تور"، أُصيبت أكثر من 45 طائرة مسيرة محلية الصنع للمسلحين".
وأضاف:" أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى "تور" في القوات البرية بتعديلاته المختلفة يعد الوسيلة الرئيسية للتصدي لعناصر من الأسلحة الدقيقة والطيران الحربي التكتيكي"، لافتا إلى أن هذه المنظومة تؤمن المواقع في سوريا بالتعاون مع منظومتي، "إس – 400" و"بانتسير – إس".
وأشار ليونوف إلى أن وحدات قوات الدفاع الجوي الروسية صنعت نسخة طبق الأصل من الطائرات المسيرة المحلية الصنع، التي يستخدمها أفراد الجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، بهدف التدرب على اسقاطها.

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