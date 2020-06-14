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السعودية: 4233 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

03:50 م الأحد 14 يونيو 2020
السعودية: 4233 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين في المملكة إلى 127541 حالة منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.
وذكرت الوزارة - حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أنه تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 فحصا عن أمس السبت.
وأشارت "الصحة السعودية" إلى أنه تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من فيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720.. فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

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وزارة الصحة السعودية السعودية الرياض

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