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لبنان يسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

01:35 م الأحد 14 يونيو 2020
لبنان يسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

وزارة الصحة اللبنانية

بيروت- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 1446 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).
وذكرت الوزارة- في بيان لها اليوم- أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 885 فحصا، شملت المقيمين داخل لبنان والعائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.

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وزارة الصحة اللبنانية بيروت لبنان

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