ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

طرابلس- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فضلاً عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه استلم 830 عينة موزعة على عدد من المدن الليبية ، مشيرة إلى أن النتائج شملت 821 عينة سالبة،و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 مخالطين.

ولفت المركز إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 62 ، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 8 حالات.