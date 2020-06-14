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ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

11:12 ص الأحد 14 يونيو 2020
ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

فيروس كورونا في ليبيا

طرابلس- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فضلاً عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس.

وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه استلم 830 عينة موزعة على عدد من المدن الليبية ، مشيرة إلى أن النتائج شملت 821 عينة سالبة،و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 مخالطين.

ولفت المركز إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 62 ، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 8 حالات.

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Asha
ليبيا فيروس كورونا المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض

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