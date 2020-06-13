السعودية: تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا
الرياض- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3 آلاف و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 123 ألفا و308 حالات.
وذكرت "الصحة السعودية" - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن هناك 1519 حالة تماثلت للشفاء؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و548 حالة.
يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أطلقت بداية الشهر الجاري، عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.
وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعا، ويتم في هذه العيادات استقبال المرضى على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:كورونا في العالم: 7.65 مليون إصابة و425 ألفا و888 وفاة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان