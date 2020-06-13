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السعودية: تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا

03:41 م السبت 13 يونيو 2020
السعودية: تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 3366 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 3 آلاف و366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 123 ألفا و308 حالات.

وذكرت "الصحة السعودية" - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن هناك 1519 حالة تماثلت للشفاء؛ ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 82 ألفا و548 حالة.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أطلقت بداية الشهر الجاري، عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس "‫كورونا" المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعا، ويتم في هذه العيادات استقبال المرضى على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.

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فيروس كورونا السعودية

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