فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارا من يوم الاثنين

باريس- (أ ش أ):

أعلنت فرنسا أنها ترفع، منذ منتصف ليل الاثنين المقبل، جميع القيود المفروضة على حركة المرور عبر حدودها داخل أوروبا، وذلك استجابة لتوصيات مقدمة من قبل المفوضية الأوروبية.

وأشار وزيرا الخارجية، جان إيف لودريان، والداخلية، كريستوف كاستانير، في بيان مشترك، إلى أن فرنسا ستبدأ بذلك عملية فتح حدودها التدريجي أمام الدول من خارج منطقة شنجن، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأوضح الوزيران أن البلاد ستستمر في تطبيق القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على حدودها مع كل من إسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك على أساس مبدأ "المعاملة بالمثل".