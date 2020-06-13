أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارا من يوم الاثنين

10:49 ص السبت 13 يونيو 2020
فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارا من يوم الاثنين

فيروس كورونا في فرنسا

باريس- (أ ش أ):

أعلنت فرنسا أنها ترفع، منذ منتصف ليل الاثنين المقبل، جميع القيود المفروضة على حركة المرور عبر حدودها داخل أوروبا، وذلك استجابة لتوصيات مقدمة من قبل المفوضية الأوروبية.

وأشار وزيرا الخارجية، جان إيف لودريان، والداخلية، كريستوف كاستانير، في بيان مشترك، إلى أن فرنسا ستبدأ بذلك عملية فتح حدودها التدريجي أمام الدول من خارج منطقة شنجن، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأوضح الوزيران أن البلاد ستستمر في تطبيق القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا على حدودها مع كل من إسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك على أساس مبدأ "المعاملة بالمثل".

هذا المحتوى من

فرنسا فيروس كورونا المفوضية الأوروبية

الخبر التالى:

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 11 إصابة بينهم 6 بعدوى محلية في بكين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فاوتشي: علاج كورونا سيأتي قبل اللقاح.. والإصابات "قد تخرج عن السيطرة"