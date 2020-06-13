إدارة ترامب تلغي نظام حماية صحية أقره أوباما للمتحولين جنسيا
واشنطن- (د ب أ):
أكملت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة قانونا يلغي تدابير الحماية الصحية للأشخاص المتحولين جنسيا ضد التمييز في القطاع الصحي.
ويعيد القانون الذي أكملته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعريف الجنس كحالة بيولوجية غير قابلة للتغيير تحددها الأعضاء التناسلية عند الولادة.
وفي عام 2016، أعادت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تعريف التمييز بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية لتشمل الهوية الجنسية، والتي عرفتها على أنها "الإحساس الداخلي للمرء بالجنس، والذي قد يكون ذكرا أو أنثى أو ليس أيا منهما أو مزيجا من الذكر والأنثى".
كما أعادت التغييرات تعريف التمييز الجنسي ليشمل إنهاء الحمل.
وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات من الديمقراطيين وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان.
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