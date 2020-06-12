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سول تؤكد مواصلة السعي لاستئناف الحوار بين بيونج يانج وواشنطن وتطوير العلاقات بين الكوريتين

04:35 م الجمعة 12 يونيو 2020
سول تؤكد مواصلة السعي لاستئناف الحوار بين بيونج يانج وواشنطن وتطوير العلاقات بين الكوريتين

وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا

سول – (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن سول ستواصل السعي من أجل الاستئناف السريع للحوار بين بيونج يانج وواشنطن من جهة، والعمل على تطوير العلاقات بين الكوريتين من جهة آخرى.

جاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون-كون في وقت سابق من اليوم أكد فيها أن الهدف الاستراتيجي لبلاده هو تعزيز القدرات لمواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.

وأكد مسؤول من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أنه "يجب بذل الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل دائم وإقامة نظام سلام دائم".

وكان ري قد ذكر في وقت سابق من اليوم أن كوريا الشمالية لن تقدم بدون أي مقابل أبدًا للولايات المتحدة حزمة أخرى قد يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتباهي بإنجازاته.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بيونج يانج واشنطن

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