الكرملين: التصريحات الأمريكية حول فرض عقوبات جديدة ضد موسكو لا تخدم تحسين العلاقات
موسكو - (أ ش أ):
علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف على اقتراح الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلا إن مثل هذا السلوك لن يؤدي إلى تحسين العلاقات بين البلدين.
وأعرب بيسكوف، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، عن أمله في أن تبقى هذه الخطط على مستوى التصريحات، وأن لا تتحقق بأي شكل من الأشكال.
وتابع: مع تطور الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، تقليديا تصبح بلادنا والعلاقات الثنائية الأمريكية - الروسية أضحية مقدسة، التي يجب تقديمها إذا كنت ترغب في تحقيق بعض النجاح في الشؤون الإنتخابية الأمريكية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الأردن تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
38284
عدد المصابين
-
10289
عدد المتعافين
-
1342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7347323
عدد المصابين
-
3442690
عدد المتعافين
-
415173
عدد الوفيات
إعلان