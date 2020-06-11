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الكرملين: التصريحات الأمريكية حول فرض عقوبات جديدة ضد موسكو لا تخدم تحسين العلاقات

06:47 م الخميس 11 يونيو 2020
الكرملين: التصريحات الأمريكية حول فرض عقوبات جديدة ضد موسكو لا تخدم تحسين العلاقات

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف على اقتراح الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، قائلا إن مثل هذا السلوك لن يؤدي إلى تحسين العلاقات بين البلدين.

وأعرب بيسكوف، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، عن أمله في أن تبقى هذه الخطط على مستوى التصريحات، وأن لا تتحقق بأي شكل من الأشكال.

وتابع: مع تطور الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة، تقليديا تصبح بلادنا والعلاقات الثنائية الأمريكية - الروسية أضحية مقدسة، التي يجب تقديمها إذا كنت ترغب في تحقيق بعض النجاح في الشؤون الإنتخابية الأمريكية.

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