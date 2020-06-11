عُمان تسجل 5 وفيات و1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسقط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 89 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19,954 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 342 حالة لعمانيين، و725 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 983 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 6623.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وكان وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي أعلن في وقت سابق اليوم إغلاق ولاية الدقم ابتداء من بعد غد السبت وحتى الثالث من تموز/ يوليو المقبل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .