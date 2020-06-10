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الإمارات ترسل طائرة مساعدات للسودان لمجابهة "كورونا"

02:22 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الإمارات ترسل طائرة مساعدات للسودان لمجابهة "كورونا"

مساعدات طبية اماراتية

أبوظبي- (أ ش أ):
وصلت إلى مطار الخرطوم طائرة مساعدات اماراتية على متنها 37 طنا من المستلزمات والمعينات الطبية للمساهمة في مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية.
وقال مدير مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ميرزا الصائغ -في تصريح أوردته وكالة الانباء الاماراتية- اليوم الأربعاء إن هذه المساعدات سيتفيد منها الآلاف من السودانيين من الكوادر الطبية في مجال الرعاية الاجتماعية وعموم افراد المجتمع توسيعا لنطاق مجابهة الكورونا من حيث توفير المعقمات والكمامات والالبسة الواقية والجلوكوز وغيرها.
وأعرب البروفيسور صديق تاور باسم رئيس وأعضاء المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية في السودان عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات على الدعم والمساندة المستمرة لشعب السودان طوال العقود الماضية ودورهم المقدر في دعم السودان في مجابهة جائحة كورونا من خلال جسر جوي تم عبر تقديم مساعدات مقدرة من المستلزمات والمعينات الطبية وبكميات كبيرة.
ومن جانبه...أكد السفير الإماراتي لدى السودان حمد الجنيبي أن هذه المساعدات المقدمة من هيئة آل مكتوم الخيرية تأتي اتساقا ومواصلة للمساعدات التي تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان وهو نهج مستمر ومتواصل طوال العقود الماضية وصلا وامتدادا لعلاقات البلدين المزدهرة.
وأشار ابراهيم عدلان ابراهيم مدير عام سلطة الطيران المدني بالسودان الى أن مطار الخرطوم استقبل جسرا جويا إماراتيا خلال الشهرين الماضيين تضمن مساعدات إنسانية متنوعة لمجابهة كورونا.
يشار إلى أن اجمالي مساعدات مجابهة الكورونا من الامارات بلغ 54 طنا وهي تشكل ما نسبته 62% من اجمالي مساعدات الكورونا للسودان من دول ومنظمات عالمية.

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