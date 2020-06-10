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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالنمسا إلى 15 ألفا و910 حالات

12:49 م الأربعاء 10 يونيو 2020
ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالنمسا إلى 15 ألفا و910 حالات

النمسا

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 15 ألفا و 910 حالات من إجمالي عدد الإصابات البالغ 17 ألفا و5 حالات.

وقال بيان لوزارة الصحةفي فيينا إنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة تتعلق بالفيروس إلا أنه تم تشخيص 18 إصابة جديدة بالفيروس فى العاصمة فيينا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان أن اجمالي الإصابات في فيينا بلغ 3487 حالة وتم شفاء 3021 حالة بينما تم تسجيل 66 إصابة جديدة في ولاية النمسا السفلى، مشيرا الى أن الإصابات المؤكدة الإجمالية فى الولاية زادت حالتين أمس إلى 2891 حالة

وذكر البيان أن إجمالي عدد حالات الوفاة في النمسا بلغ 673 شخصا بينما يتواجد 80 شخصا في المستشفيات، منها 17 حالة في العناية المركزة.

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