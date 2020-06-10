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روسيا تدرس تشديد قواعد دخول السفن الحربية الأجنبية إلى مياهها الإقليمية

11:48 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
روسيا تدرس تشديد قواعد دخول السفن الحربية الأجنبية إلى مياهها الإقليمية

السفن الحربية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الروسية أنها تدرس تشديد قواعد دخول السفن الحربية الأجنبية إلى المياه الإقليمية الروسية وإلزام هذه السفن بتقديم طلبات مسبقة.

وأكدت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء أنه من ضمن هذه المقترحات الحكومية قيام الدول الأجنبية بإثبات ضرورة منح السماح للسفينة الحربية التي تحمل علمها بدخول المياه الإقليمية الروسية وإرسال الطلب الخاص بذلك عبر القنوات الدبلوماسية في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل التاريخ المتوقع لوصول السفينة، أما السفن التي تعمل بالطاقة النووية، فعليها تقديم مثل هذا الطلب في موعد لا يتجاوز 90 يوما.

يُذكر أن القواعد الجديدة ستطبق على السفن الحربية والسفن التي تعمل لأغراض غير تجارية في المياه الإقليمية ومياه البحار الداخلية.

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