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الحرس الوطني الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

11:20 م الإثنين 01 يونيو 2020
الحرس الوطني الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

البيت الأبيض

وكالات:
انتشر الحرس الوطني الأمريكي بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض، لمواجهة أي تحرك لأعمال عنف أو شغب في محيط المكتب البيضاوي، ردًا على مقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
هذا واندلعت مصادمات في محيط البيت الأبيض، في وقت متأخر الأحد، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.
وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي، وسط مواجهات مع قوات الأمن.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.
والأحد دعا دونالد ترامب إلى مزيد من "القوة والنظام" بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

البيت الأبيض الحرس الوطني الأمريكي أعمال عنف جورج فلويد

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