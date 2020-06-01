طبيب بريطاني: لندن في خطر من موجة ثانية من العدوى بكورونا

لندن - (أ ش أ):

حذر تيم سبيكتور، أستاذ الوبائيات الوراثية بكلية "كينجز كوليدج" البريطانية، من موجة ثانية من وباء فيروس كورونا.

وقال سبيكتور- في حديث له نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" - إن أعداد الحالات اليومية للإصابة بالمرض تصل إلى ما يقارب من 800 حالة يوميا في العاصمة لندن، وإن الإختبارات التي تجريها الحكومة تتعامل فقط مع بعض الحالات وليست كلها.

وأضاف "هذا الأمر لا يؤكد أبدا عدم وقوع موجات أخرى من الإصابات. نحن بحاجة إلى أن نقوم بعمل الكثير من الأشياء معا. علينا التفكير فقط بأن هذا الأمر هو الذي سيوفر لنا حلا لجميع المصاعب."

وتوقع البروفسير أن إجراء الفحص لهذا المرض في أفضل التوقعات سيوفر فقط خفضا في الإصابات بنسبة تصل إلى 15 في المائة.

وأشار إلى أن مثل هذه الفحوصات يجب أن تتم في إطار العديد من الإجراءات الإحترازية الأخرى من بينها غسل اليدين وإرتداء الكمامات.

وقال سبيكتور، وهو من قام بتأسيس تطبيق تعقب فيروس كورونا والذي يستخدمه الأن مليون بريطاني لتسجيل الأعراض، إن الفيروس لا يختفي بشكل كبير في لندن كما يحدث في باقي أنحاء المملكة.

وأضاف "إن المرض لا يختفي كما هو الحال في المناطق الأخرى من البلاد مثل جنوب غرب البلاد حيث أصبحت المعدلات الأن قليلة جدا."