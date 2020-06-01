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الكرملين: الرئيس بوتين منفتح على الحوار في جميع الاتجاهات

01:18 م الإثنين 01 يونيو 2020
الكرملين: الرئيس بوتين منفتح على الحوار في جميع الاتجاهات

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أكدت الرئاسة الروسية " الكرملين " أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار في جميع الاتجاهات، مشيرا إلى انتظار مزيد من التفاصيل بشأن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور روسيا قمة مجموعة السبع الكبار.

وصرح المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - اليوم الاثنين، بأن تفاصيل هذا الاقتراح غير معروفة حتى الآن ، وما إذا كان رسميا أم لا .

وأضاف أن هناك مزيدا من الأسئلة حول الآلية التي ستتم بها دعوة روسيا للمشاركة في هذه القمة، وأخرى عن جدول الأعمال ، وعن بقية المشاركين وما إلى ذلك، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومنفتح للحوار في جميع الاتجاهات ، غير أن هناك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قد أعلن أمس الأحد أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة "G7" في الولايات المتحدة إلى سبتمبر القادم، وأنه يسعى إلى دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع.

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فلاديمير بوتين دونالد ترامب موسكو دميتري بيسكوف روسيا

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