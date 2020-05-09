إسرائيل تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا
غزة – (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في إسرائيل إلى 16 ألفا و444 حالة، بعد تسجيل 35 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتبقى حصيلة الوفيات ثابتة عند 245 حالة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن الوزارة أن عدد الحالات النشطة حاليا يبلغ 4 آلاف و886 حالة، في حين تأكد بالفعل أن 11 ألفا و313 شخصًا تعافوا من (كوفيد-19).
ولم يتم الإبلاغ عن وفيات جديدة حتى صباح اليوم السبت، وهي المرة الأولى التي يمر فيها يوم كامل على إسرائيل دون تسجيل حالات وفاة مرتبطة بفيروس "كورونا" منذ أكثر من شهر.
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