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16 طفلا يصلون بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية بعد غد الاثنين

02:22 م السبت 09 مايو 2020
16 طفلا يصلون بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية بعد غد الاثنين

16 طفلا يصلون بريطانيا من مخيمات لجوء يونانية بعد

أثينا- (د ب أ):

ذكرت وزارة الهجرة اليونانية اليوم السبت أن 16 طفلا مهاجرا بدون مرافقين سوف يصلون بريطانيا يوم الاثنين بعدما جرى إجلاؤهم من مخيمات في جزر يونانية تقع في بحر أيجة.

وقالت الوزارة إن 31 مهاجرا أخر ، من المقرر أن يتم لم شملهم بأسرهم في بريطانيا، سوف يكونوا على متن نفس الطائرة من أثينا إلى لندن.

وتعرضت اليونان لانتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد في بعض مخيمات اللجوء بها.

والشهر الماضي، استقبلت لوكسمبورج وألمانيا 12 و47 قاصرا بدون مرافقين على التوالي. ومن المقرر أن تتجه طائرة أخرى إلى سويسرا على متنها 22 قاصرا الأسبوع المقبل.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إيواء نحو 1600 قاصر بدون مرافقين من المخيمات المكتظة في الدول الأعضاء.

وحاليا هناك نحو 38 ألف شخص، 98 بالمئة منهم ذكور، في خمسة مخيمات رئيسية لطالبي اللجوء والمهاجرين في الجزر الواقعة شرق بحر أيجة، وهذا العدد أعلى كثيرا من قدرتها الاستيعابية.

وقدرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 36 بالمئة منهم قصر.

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