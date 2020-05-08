ترامب يهاجم "سياسيين قذرين" وينتقد "الصحة العالمية" مجددًا

كتب - إيمان محمود - محمد عطايا:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، "سياسيين قذرين" بالوقوف وراء التحقيقات في ادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، قائلاً: "نأمل أن يدفعوا ثمنا باهظا في المستقبل غير البعيد".

جاء ذلك في مقابلة عبر الهاتف مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بعد يوم واحد من تبرئة مايكل فلين، أول مستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب وظهور وثائق جديدة تثبت أن مسؤولين بارزين في إدارة أوباما كانوا وراء الضغط على فلين و"دفعه إلى الكذب".

وقال محامو فلين إن وزارة العدل كشفت عن وثائق جديدة تشير إلى سوء السلوك، لا سيما في مقابلة المحققين مع فلين في يناير 2017 كجزء من تحقيقهم حول ما إذا كان مستشارو ترامب قد تآمروا مع تدخل روسيا في الانتخابات، وفقا لما أوردته فوكس نيوز ونيويورك تايمز الأمريكية.

جاء إعلان وزارة العدل عقب مراجعة مدروسة لجميع وقائع وظروف هذه القضية، بما في ذلك المعلومات المكتشفة والمفصح عنها حديثا.

وقال مسؤولو وزارة العدل إنهم خلصوا إلى أن مقابلة فلين التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت غير مقيدة وغير مبررة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة التجسس مع فلين وأن المقابلة أجريت دون أي أساس لتحقيق شرعي.

وقال ترامب: "أعتقد أن معظم الناس كانوا يعرفون ذلك منذ البداية وكانوا يعلمون أن الأمر بأكمله مجرد خدعة، وقصة مُختلقة، وصمة عار على أمتنا، جعلت من المستحيل التعامل مع دول أخرى، بما في ذلك روسيا".

وفي سياق آخر، تحدث ترامب أيضا عن الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، خاصة ما تسبب به في معدلات البطالة، التي تظهر ارتفاعها إى 14.7 بالمئة.

وقال ترامب "إن ذلك الارتفاع متوقع تمامًا، وليس به مفاجأة، والجميع يعرف ذلك، وحتى الديمقراطيين لا يلومونني على ذلك، ولكن ما يمكن أن أقوم به هو تخفيض تلك النسبة".وحول منظمة الصحة العالمية، وطريقة تعاملها مع الفيروس المستجد، أكد ترامب أن المنظمة العالمية مثل دمية للصين، وأنها ترى أن كل ما تفعله بكين جيد".

وأضاف "لقد حصلت المنظمة على 38 مليون دولار من الصين، وعلى 450 مليون دولار منا، وبالتالي نحن نمول أكثر".

فيما أعرب ترامب عن تفائله بالمستقبل بمجرد انفتاح الاقتصاد مرة أخرى في نهاية المطاف.

وقال "كان لدينا أكبر اقتصاد في تاريخ العالم.. وأغلقناه بشكل مصطنع، وستعود هذه الوظائف وستعود قريبًا جدًا وفي العام القادم سيكون لدينا عام استثنائي".