أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الرئيس الألماني: على الألمان أن يحرروا أنفسهم اليوم

03:46 م الجمعة 08 مايو 2020
الرئيس الألماني: على الألمان أن يحرروا أنفسهم اليوم

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

برلين - (د ب أ):

في الذكرى 75 عاما على تحرير ألمانيا من الحكم النازي على يد الحلفاء، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مواطني بلاده إلى الدفاع عن الديمقراطية.

وقال شتاينماير اليوم الجمعة في برلين" آنذاك تم تحريرنا. اليوم يتعين أن نحرر أنفسنا بأنفسنا من النازية الجديدة والكراهية والتحريض ومعاداة الأجانب وازدراء الديمقراطية".

وأشار شتاينماير خلال خطابه بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى المسؤولية الألمانية تجاه أوروبا باعتبارها أحد نتائج التاريخ، مضيفا أن هذه المسؤولية مستمرة حتى في أزمة جائحة كورونا.

ومع الاستسلام غير المشروط للجيش النازي، انتهت في الثامن من مايو عام 1945. الحرب التي أشعلتها ألمانيا النازية في أوروبا.

وبحسب التقديرات، أودت الحرب بحياة ما يتراوح بين 55 مليونا وأكثر من 60 مليون شخص.

وقال شتاينماير إنه عقب التحرر الخارجي في عام 1945 جاء "التحرير الداخلي" عبر معالجة مؤلمة لما حدث، وأضاف: "هذه العقود من الصراع مع تاريخنا كانت عقودا تمكنت فيها الديمقراطية في ألمانيا من النضوج".

ورفض شتاينماير بشدة إنهاء هذه المعالجة، وقال: "لا نهاية للتذكر. لا خلاص من تاريخنا"، مضيفا أن من يطالب بذلك، فإنه "يقلل من قيمة كل الخير الذي حققناه منذ ذلك الحين - بل وإنه ينكر جوهر ديمقراطيتنا".

الرئيس الألماني الحرب العالمية الثانية أوروبا فيروس كورونا

الخبر التالى:

السفير الصيني في ألمانيا يؤكد انفتاح بلاده للبحث عن مصدر كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​في نفس التوقيت.. اندلاع حريقين هائلين في مصنعين مختلفين بأكتوبر​