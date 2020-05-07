شرطة دبي تلجأ لـ"نظارة ذكية" لكشف المصابين بفيروس كورونا

دبي - (د ب أ):

بدأت شرطة إمارة دبي بالإمارات تجربة نظارة ذكية تكشف المصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وتستخدم النظارة للكشف عن ركاب وسائل المواصلات العامة، بحيث تحدد الشخص الذي يعاني من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ليتم عزله منعا لنقل العدوى لباقي الركاب.

وقال العميد عبيد الحثبور مدير إدارة المواصلات في شرطة دبي للصحفيين اليوم الخميس إن النظارة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وصممت للوقاية من الأوبئة، إذ تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر أنه تم استخدام هذا الابتكار في الصين وأثبت فاعلية في قياس درجة الحرارة بدقة عالية.

وشرح أن النظارة الذكية تكشف أحد أبرز أعراض فيروس كورونا، وهو ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب، ما يسهل مهام رجال الشرطة في المواقع التي تشهد كثافة بشرية، مثل محطات المترو والحافلات، بتسجيل القراءات المطلوبة، والتعرف على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الإشعاع الحراري بسرعة.

وأوضح أن النظارة مزودة بتقنية ذكية تطلق تنبيهات وتحذيرات صوتية حسب حالة الشخص، ما يتيح تعامل رجال الأمن مع الحالات المشتبه بها.

وأضاف أن النظارة تكشف حراريا على مسافة مترين، وتمسح حرارة مائة شخص في الدقيقة الواحدة، وتتميز بخفة الوزن (180 جرام)، فضلا عن تصميمها الأنيق، ما يساعد على استخدامها لفترات طويلة، ومسح حرارة الأجسام المتحركة، إلا جانب إمكان تطوير خواص النظارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإضافة اختصاصات أخرى إليها، مثل تقنية التعرف إلى الوجوه، إضافة إلى ربطها بغرف العمليات.