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بوتين وآبي يبحثان هاتفيا التعاون الاقتصادي والتفاعل في مواجهة كورونا

06:07 م الخميس 07 مايو 2020
بوتين وآبي يبحثان هاتفيا التعاون الاقتصادي والتفاعل في مواجهة كورونا

بوتين وآبي

موسكو - (د ب أ):

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس اتصالا هاتفيا بحثا خلاله التعاون الاقتصادي والتجاري، والتعاون في مواجهة أزمة وباء كورونا.

وجاء في بيان للكرملين أن الجانبين بحثا "عددا من الموضوعات الراهنة في التعاون الروسي- الياباني، بما فيها المجال التجاري والاقتصادي".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن البيان أن الجانبين "اتفقا على استمرار الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات بمجرد عودة الأمور إلى طبيعتها، على خلفية تفشي وباء كورونا".

وتابع البيان: "تم بحث الوضع حول تفشي وباء كورونا، وأطلع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني بعضهما البعض على التدابير المتخذة لمواجهة تفشيه. وتم تأكيد خطط توسيع التعاون بين الهيئات الصحية المعنية، بما في ذلك التطوير المشترك للأدوية".

فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي موسكو اليابان

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