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ترامب يؤيد اقتراح بوتين لعقد قمة بمجلس الأمن: "فكرة جيدة"

01:25 م الأربعاء 06 مايو 2020
ترامب يؤيد اقتراح بوتين لعقد قمة بمجلس الأمن: "فكرة جيدة"

دونالد ترامب

موسكو- (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن دعمه لاقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لعقد قمة للدول الأعضاء الخمس، دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، طبقا لما ذكره السفير الأمريكي لدى موسكو في مقابلة مع وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.
وبعث ترامب مؤخرا برسالة إلى نظيره الروسي واصفا المبادرة بأنها "فكرة جيدة"، حسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن السفير الأمريكي جون سوليفان في مقابلة نشرت الأربعاء.
وأضاف أنه يتم مناقشة الآن جدول الأعمال وتفاصيل الوقت ومكان الاجتماع.
وكان بوتين اقترح خلال زيارة إلى إسرائيل في يناير الماضي أن يعقد زعماء روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا قمة هذا العام، قائلا إن الدول الخمس المسلحة نوويا تقع عليها "مسؤولية خاصة للحفاظ على الحضارة".
وقال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف في مارس الماضي أن "أمريكا وفرنسا والصين وافقت على القمة".

دونالد ترامب موسكو فلاديمير بوتين مجلس الأمن الدولي

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