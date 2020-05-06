ألمانيا تعتزم الإبقاء على حظر جميع الأنشطة العامة الكبرى حتى نهاية أغسطس

برلين - (د ب أ):

كشفت مسودة قرار اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل مناقشة اليوم الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات أن الحكومة الاتحادية الألمانية ترغب في الإبقاء على حظر الأنشطة العامة الكبرى حتى نهاية أغسطس على الأقل في إطار إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وتدعم برلين إعادة فتح جميع المتاجر حول البلاد، بغض النظر عن حجمها، وذلك وسط مراعاة إجراءات النظافة الصارمة وبروتوكولات التباعد الاجتماعي في إطار مكافحة الفيروس.

وتضع الحكومة الاتحادية تصورا لعودة جميع تلاميذ المدارس في جميع أنحاء البلاد إلى فصولهم على مراحل بحلول العطلة الصيفية، بموجب تعليمات صارمة للحفاظ على سلامة الأطفال.

وبحسب المسودة، ترغب الحكومة الاتحادية في تسليم المسؤولية عن التخفيف الإضافي للقيود المتعلقة بفيروس كورونا إلى الحكومات الإقليمية للولايات الألمانية الـ 16.

لكن المسودة تشير إلى أنه في حالة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أكثر من 50 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال فترة سبعة أيام، فيجب تشديد إجراءات مكافحة كورونا مرة أخرى.