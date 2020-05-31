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العراق تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا

06:06 م الأحد 31 مايو 2020
العراق تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد - (أ ش أ):
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم فحص 5381 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات التى تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 227756.

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