العراق تعلن تسجيل 260 إصابة جديدة بكورونا
بغداد - (أ ش أ):
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم فحص 5381 حالة في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للحالات التى تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 227756.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى ١٥.١ بالمئة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
23449
عدد المصابين
-
5693
عدد المتعافين
-
913
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6148851
عدد المصابين
-
2727832
عدد المتعافين
-
370479
عدد الوفيات
إعلان