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10 قتلى مدنيين في انفجار لغم بحافلة صغيرة في الصومال

03:30 م الأحد 31 مايو 2020
10 قتلى مدنيين في انفجار لغم بحافلة صغيرة في الصومال

أرشيفية

مقديشو- (د ب أ):
لقي 10 مدنيين حتفهم، الأحد، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي كان مزروعا على جانب طريق بحافلة صغيرة بالقرب من مستشفى حاوا عبدي في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) فإن المدنيين الذين لقوا حتفهم كانوا يستقلون حافلة مدنية تعبر الطريق، مشيرة إلى أن معظمهم من تجار الخضار والفاكهة.
وذكرت الوكالة أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أنها لفتت إلى أن "ميليشيات الشباب المتطرفة عادة ما تنفذ مثل هذه الأعمال الإجرامية الوحشية".
وفي غضون ذلك، أعلن قائد القوات البرية بالجيش الوطني الجنرال عبدالحميد محمد درر أن قوات الجيش الوطني قتلت 18 عنصرا من ميليشيات الشباب في عملية عسكرية في قريتي بُولو أُورُونجي وبُسلي التابعتين لمدينة جنالي في إقليم شبيلي السفلى، وذلك بعد ورود معلومات من سكان محليين حول وجود عناصر مسلحة تختبئ في المنطقة المستهدفة.

مقديشو الصومال

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