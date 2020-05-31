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للمرة الأولى خلال 6 أيام.. أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا في طوكيو

03:24 م الأحد 31 مايو 2020
للمرة الأولى خلال 6 أيام.. أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا في طوكيو

أرشيفية

طوكيو- (د ب أ):
سجلت طوكيو حصيلة إصابات يومية بسبب فيروس كورونا بلغت أقل من 10 إصابات للمرة الأولى خلال ستة أيام اليوم الأحد، حسب مصادر بحكومة العاصمة، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي.برس" اليابانية للأنباء.
فقد تم اليوم تسجيل 5 إصابات في العاصمة اليابانية، و6 إصابات في مقاطعة هوكايدو، و5 في مقاطعة كاناواجا، واثنتين في مقاطعة شيبا، وواحدة في مقاطعة أوساكا.
وكانت اليابان قد رفعت الاثنين الماضي حالة الطوارئ المفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا .
وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وهوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.

فيروس كورونا طوكيو

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